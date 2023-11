Er wurde nur 32 Jahre alt: Früherer Fußball-Nationaltorwart ist tot

Simbabwe - Es sind tragische Nachrichten: Der langjährige Fußball-Nationaltorhüter von Simbabwe, George Chigova, ist tot. Offenbar starb er am Mittwoch an einem Herzinfarkt. Er wurde nur 32 Jahre alt.

Von 2011 bis 2019 war George Chigova (†32) Nationaltorwart Simbabwes. © JAVIER SORIANO / AFP

Das teilte sein letzter Verein, der südafrikanische SuperSport United FC, auf Social Media mit.

"George war ein großartiger Vereinsmann, ein sanfter Riese, der von aktuellen und ehemaligen Spielern und allen im Verein geliebt wurde", hieß es in einem Statement des Klubs.

"Auch wenn seine offizielle Zeit bei SuperSport United im Juni 2023 endete, war er ein regelmäßiger Besucher des Trainingsgeländes und des Stadions, um die Mannschaft zu unterstützen."

"Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden sowohl in Südafrika als auch in Simbabwe in dieser schweren und traurigen Zeit unser tiefstes Beileid aus. Möge er in Frieden ruhen", schloss der Verein.

Wie lokale Medien berichteten, war der Fußballer zu Hause kollabiert und dort gestorben.

Schon länger hatte Chigova Probleme mit dem Herzen: Vor rund vier Monaten erlitt er bei einem Zwischenfall im Training offenbar einen Herzinfarkt.

Daraufhin wurde bei dem Simbabwer ein Herzleiden festgestellt und er nahm sich eine Auszeit vom Trainingsbetrieb, kehrte jedoch Medienberichten zufolge kürzlich wieder auf den Fußballplatz zurück.

Doch der 32-malige Nationaltorhüter hatte sich wohl nie richtig von seinem Infarkt erholt.