Erstliga-Skandal: Trainer stößt Gegenspieler mit Kopfnuss zu Boden!

Lecce (Italien) - Eklat in der Serie A! Durch die 0:1-Niederlage gegen Hellas Verona rutscht die US Lecce nicht nur immer tiefer in den Abstiegsstrudel, sondern es brannten auch Trainer Roberto D'Aversa (48) alle Sicherungen durch. Der Italiener verpasste Gegenspieler Thomas Henry (29) eine Kopfnuss - und könnte damit sein eigenes Aus besiegelt haben.