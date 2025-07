Ex-Bundesliga-Stürmer schießt jetzt Tore in Singapur: Was das Training in Deutschland unterscheidet

In der asiatischen Champions League 2 erreichte Thy (Zweiter von rechts) das Finale, verlor es aber auf dramatische Art und Weise. © IMAGO / AAP

TAG24: Dass Ihr in der Champions League so weit kommt, war nicht abzusehen. Wie bitter war dann das Finale?

Thy: Auf keinen Fall. Wir hatten auf dem Weg dorthin ein bisschen Glück, gerade mit dem Spiel gegen Sanfrecce Hiroshima, was uns gewertet wurde (Anm. d. Red: Das Spiel ging 6:1 für Hiroshima aus, sie hatten aber einen gesperrten Spieler eingesetzt), sonst wäre die Reise da schon vorbei gewesen. Im Viertel- und Halbfinale hatten wir schlechtere Spiele und schwere Gegner, aber im Finale zu Hause hatten wir Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Umso bitterer, dass wir da verloren haben.

TAG24: Du hast das erste Mal international gespielt. Wie war das?

Thy: Geil! Ich war vorher noch nie in Asien und habe so Orte und Städte gesehen, wo ich vielleicht nicht nochmal hinkommen werde. Wir sind immer zwei Tage eher hingeflogen, weil die Strecken so weit sind und das Klima unterschiedlich. So konnte ich auch was von der Stadt sehen, das hat mir sehr gefallen.

TAG24: Du spielst auch nächstes Jahr für die LC Sailors. Was sind Deine Ziele?

Thy: National haben wir unsere Leistung gebracht und wollen das bestätigen. Wir haben die höchste Qualität in der Liga. International wird es schwer, die Erwartungen wieder zu erfüllen. Vieles hängt mit Losglück zusammen. Wenn du direkt auf Vereine aus Japan und Südkorea triffst, wird es schwer. Das ist schon eine andere Liga, als Teams aus Thailand oder so. Ich hoffe, es kommen ein paar neue Vereine und Ziele hinzu.