Ex-Fußball-Star sicher: Ohne Kokain hätte ich leicht den Ballon d'Or gewinnen können

Cluj-Napoca (Rumänien) - Adrian Mutu (46) gilt bis heute als einer der besten Fußballer Rumäniens. Mit insgesamt 35 Toren in 77 Länderspielen ist der 46-Jährige neben Ikone Gheorghe Hagi (60) Rekordtorschütze des Balkanstaats. Doch seine Karriere verlief keineswegs so geradlinig wie die erbrachten Leistungen im Trikot der Nationalmannschaft vermuten lassen, im Gegenteil.

Machte sich seine Spielerkarriere durch den Konsum von Kokain selbst kaputt: Ex-Fußballprofi Adrian Mutu (46). © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Im Interview mit "The Daily Telegraph" ließ Mutu seine Zeit als Skandal-Profi Revue passieren - und sprach dabei offen und ehrlich über seinen einstigen Drogenkonsum.

"Die Einnahme von Kokain während meiner Zeit bei Chelsea [2003 bis 2004, Anm. d. Red.] war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich war allein und traurig, aber weder Depressionen noch irgendetwas anderes rechtfertigten mein Handeln. Null Toleranz – das war Chelseas Politik in Bezug auf Drogen. Und ich denke, das ist fair", gestand er gegenüber der britischen Tageszeitung.

"Ich habe den Preis dafür bezahlt. Ich war überrumpelt. Ich war an dieses Leben nicht gewöhnt. Ich war unvorbereitet. Ich kam in einer turbulenten Zeit bei Chelsea an, und ich war in zu vielen Ausreden und Lügen gefangen. Ich war zu jung und zu allein", erinnerte sich Mutu.