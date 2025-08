Ex-Inter-Trainer rettet zwei junge Urlauberinnen vor dem Ertrinken!

Peschici (Italien) - Vor drei Jahren saß Andrea Stramaccioni (49) noch in Katar auf der Trainerbank. Zwei jungen Touristinnen dürften nun aber sehr froh sein, dass er mittlerweile wieder in seiner italienischen Heimat als Experte aktiv ist. Der frühere Coach von Inter Mailand rettete ihnen nämlich das Leben.

Andrea Stramaccioni (49) wurde im Urlaub plötzlich zum Lebensretter. (Archivfoto) © Spyros Chorchoubas/dpa

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, befand sich der 49-Jährige gerade selbst im Familienurlaub auf der Gargano-Halbinsel in der süditalienischen Region Apulien, als vergangenen Montag am malerischen Adria-Strand plötzlich etwas seine Aufmerksamkeit erregte.

"Ich stand mit meiner Frau und meinen Kindern unter dem Sonnenschirm. Irgendwann, in der Ferne, drängten sich Menschen am Ufer", so der Fußballlehrer. "Zwei Mädchen winkten und schrien, also sprang ich auf und rannte schnell zum Wasser. Ich spürte sofort die Gefahr."

Demnach stürzte sich der langjährige Coach ohne zu zögern in die hohen Wellen, ein Rettungsschwimmer sei an seiner Seite, die See schon seit Tagen sehr rau gewesen. Stramaccioni kümmerte sich zunächst um das ältere Mädchen, es habe sich um zwei Urlauberinnen aus Bozen im Alter von 17 und 19 Jahren gehandelt.

Als die 19-Jährige in Sicherheit war, sei er auch noch zum jüngeren Opfer der Fluten geschwommen. "Die Situation des jüngeren Mädchens war verzweifelt. Sie verschwand immer wieder, ging unter und kam dann wieder hoch, und vor allem hatte sie schon viel Wasser geschluckt", erklärte der Italiener.