Ex-Fußballprofi unter Opfern: Toter und Verletzte bei Schuss-Attacke auf Bar

Medellín (Kolumbien) - Tod im Kugelhagel: Bei Schüssen auf eine Bar im Westen der kolumbianischen Millionenmetropole Medellín ist ein Mann ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern ist nach Angaben mehrerer Medien auch Ex- Fußballprofi Elkin Blanco (35).

Videoaufnahmen, die in sozialen Medien kursieren, sollen das eröffnete Feuer in einer Bar im kolumbianischen Medellín zeigen. © Fotomontage:Screenshots/X,Blu Antioquia

Demnach hätten bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) das Feuer auf die Gäste eines Lokals im Viertel Belén Rosales eröffnet - und sich mit einer dort anwesenden Person ein Gefecht geliefert. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenplattform Infobae unter Berufung auf örtliche Behörden.

Vier Kugeln sollen dabei den 35-Jährigen getroffen haben. Lebensgefährlich verletzt worden sei Blanco jedoch nicht, gab er indes Entwarnung.

Denn nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen meldete sich der frühere Kicker auf der Social-Media-Plattform Instagram zu Wort und gab ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

"Danke an alle für die Nachrichten. Ich bin bei guter Gesundheit, Gott sei Dank. Ich bin auf dem Weg der Besserung", gab er am Sonntag in einer Story bekannt.

Blanco, der zu Zeiten seiner aktiven Profikarriere vorwiegend für Klubs im heimischen Fußball-Oberhaus aktiv war, betrauerte aber auch den Verlust eines engen Freundes, der bei dem Schusswechsel ums Leben kam: "Ich bin sehr traurig über den Tod eines großen Freundes. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten, Alejo", teilte er zudem mit. Nähere Details zur Tat nannte er jedoch nicht.