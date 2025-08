Sie gewannen zusammen die Champions League: José Mourinho weint um früheren Kapitän

Jorge Costa (r.), hier im Zweikampf gegen Andriy Shevchenko, gewann mit José Mourinho die Champions League. (Archivfoto) © BORIS HORVAT / AFP

"Ein schwarzes Jahr in der Geschichte des FC Porto. Heute trauern wir wegen des Verlustes einer weiteren Legende", schrieb der Klub in einem Statement in Anlehnung an den Unfalltod von Diogo Jota (†28) Anfang Juli. Der Angreifer spielte in der Saison 2016/17 für die Blau-Weißen.

Mourinho teilte später am Dienstag auch noch ein gemeinsames Bild aus den alten Zeiten und erklärte dazu: "Ich weiß, was du jetzt sagen würdest: 'Mister, hör auf zu weinen, du hast morgen ein Spiel, und die Jungs brauchen dich'."

Am Mittwochabend trifft "Mou" mit Fenerbahçe in der CL-Qualifikation im Hinspiel auf Rotterdam. Den erahnten Ratschlag seines ehemaligen Schützlings wolle er befolgen.

"Ich werde versuchen, heute und morgen meinen Job zu machen - und danach werde ich weinen", sagte der Trainer bereits auf der Pressekonferenz.