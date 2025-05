Hiobsbotschaft für Flick und Barça: Not-OP bei Top-Star Torres

Barcelona (Spanien) - Drei Spieltage vor Schluss thront der FC Barcelona mit vier Punkten Rückstand auf Verfolger Real Madrid auf Rang eins der spanischen ersten Liga und könnte mit einem Sieg bei Stadt-Rivale Espanyol am heutigen Donnerstagabend die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Auf der Zielgeraden muss das Team von Barça-Chefcoach Hansi Flick (60) aber einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen.

"Die Operation wurde von den Ärzten Coroleu und Borras im Hospital de Barcelona unter Aufsicht des medizinischen Personals des Vereins durchgeführt", fügte der Spitzenverein in seiner Mitteilung hinzu.

Wie der 27-fache Meister nämlich auf der Social-Media-Plattform X bekannt gab, habe sich Ferran Torres (25) am gestrigen Mittwoch einer Operation unterziehen müssen. Grund hierfür sei nach Angaben des Klubs eine Blinddarmentzündung.

Not-Operation und Zwangspause: Barça-Chefcoach und Ex-Bundestrainer Hansi Flick (60) muss vorerst auf Ferran Torres (25) verzichten. © MANAURE QUINTERO / AFP

Am Morgen zuvor stand der Spanier noch auf dem Platz, hatte zusammen mit Teamkollegen am Training teilgenommen.

Stunden später soll er laut übereinstimmenden Medienberichten über Unwohlsein geklagt haben.

Daraufhin war er offenbar umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen eine Entzündung des Wurmfortsatzes am Ende des Blinddarms diagnostiziert worden sei.

Mit dem durchgeführten Eingriff scheint die Saison für Torres, der seit Januar 2022 bei den Katalanen unter Vertrag steht, jedenfalls gelaufen.

Und als wäre die Zwangspause im "La Liga"-Endspurt aus Sicht des Flügelflitzers nicht schon schmerzhaft genug, verpasst er zudem auch das Halbfinale der UEFA Nations League gegen Frankreich.

In der bisherigen Spielzeit absolvierte Torres insgesamt 45 Spiele, erzielte dabei 19 Tore und gab sieben Assists. In den vergangenen Wochen avancierte er zu einer unverzichtbaren Größe im Barça-Kader. Erst am vergangenen Wochenende brillierte er im "El Clásico", bereitete beim 4:3 (4:2) gegen Real drei Tore vor.