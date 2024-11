Fußball-Hammer in Frankreich: Früherer Serienmeister soll zwangsabsteigen!

Lyon (Frankreich) - Lizenz-Hammer in der Ligue 1! Der einstige französische Serienmeister Olympique Lyon steht vor dem Abgrund - der Zwangsabstieg wurde vom Verband angeordnet.

2008 holte Olympique Lyon das Triple aus Liga, Pokal und Supercup - war die französische Supermacht des Fußballs. © EPA/LUCAS DOLEGA

Sie gewannen in den 2010-er Jahren siebenmal in Folge das "Championnat de France", waren die Übermacht des französischen Fußballs. Doch im Jahr 2025 droht der tiefe Fall in die Ligue 2!

Wie die L'Équipe berichtet, habe die Finanzaufsicht diese drakonische Strafe beschlossen. Grund sind die immensen wirtschaftlichen Probleme Lyons, der einen Schuldenberg von rund einer halben Milliarde Euro vor sich her schiebe.

Demnach könne der Super-GAU nur dann verhindert werden, wenn sich Olympique bis zum Saisonende aus dem Finanzschlamassel befreien könne.

Die erste Maßnahme der Finanzkontrolleure des Verbandes: ein striktes Transferverbot für den Winter! Auch Gehaltserhöhungen seien Tabu und OL dazu angehalten, Ausgaben zu reduzieren und neue Erlösquellen zu generieren.

Und wie reagierte der Verein? Nach außen hin überaus optimistisch, "in den kommenden Monaten mehrere hundert Millionen Euro einsammeln" zu können, teilte der Klub am Freitagabend mit.