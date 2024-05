Galatasaray-Fans entern den Jungfernstieg und sorgen für Polizei-Einsatz

Hamburg - Die Freude war groß! Rund 500 Anhänger des türkischen Spitzenklubs Galatasaray Istanbul haben am Sonntag am Hamburger Jungfernstieg die Meisterschaft gefeiert.

In Hamburg hatten sich gegen 20 Uhr rund 500 Galatasaray-Anhänger am Jungfernstieg versammelt, um dort den Titel zu feiern. Dabei kletterten sie unter anderem auf Steinskulptur sowie auf Bauzäune und Ampeln.

Alles in allem verlief es, so der Sprecher, aber friedlich und war gegen 23 Uhr beendet. In anderen deutschen Städten, wie Stuttgart, musste die Polizei härter vorgehen.