Hunderte Festnahmen, brennende Fahrzeuge! Vor dem Halbfinale eskaliert die Gewalt

Wie die Polizei in Rio de Janeiro mitteilte, hätten die Gästefans am Mittwochnachmittag (Ortszeit) vor dem Anpfiff damit begonnen, Geschäfte zu plündern, Vandalismushandlungen zu begehen und Fahrzeuge in Brand zu stecken.

Im Stadion kam es dann erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Fans von Peñarol. © DANIEL RAMALHO / AFP

"Fußball ist ein Sport des Feierns und der Einheit. Wir werden nicht zulassen, dass diese Kriminellen das tägliche Leben der Bevölkerung durch Grausamkeit und Vandalismus stören. Szenen wie diese können nicht wiederholt werden", schrieb Castro im Anschluss auf X.

Am Ende zeigte sich die Heimmannschaft aber unbeeindruckt von der Verwüstung, die die Gästefans rund um das Stadion hinterließen: Botafogo gewann die Partie mit 5:0 und stellte so schon vor dem Rückspiel am 31. Oktober die Weichen klar in Richtung Finale des mit der europäischen Champions League vergleichbaren Wettbewerbs.



Die Pleite von Peñarol sorgte dann für erneute Zusammenstöße zwischen Fans und Polizei im Stadion, diese gingen allerdings verhältnismäßig glimpflich aus.