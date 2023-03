Mit 38 Jahren: CR7 hat neuen Weltrekord aufgestellt!

Lissabon - Erst vor wenigen Tagen lieferte CR7 mit seiner Prognose über die saudische Liga Gesprächsstoff abseits des Fußballplatzes. Am Donnerstagabend sorgte er wieder für sportliche Schlagzeilen.

Superstar Cristiano Ronaldo (38) hatte am Donnerstagabend im Rahmen des Länderspiels seiner Portugiesen vielfach Grund zum Jubeln. © CARLOS COSTA / AFP

Hättet Ihr gewusst, welche Bestmarke der kuwaitische Nationalspieler Bader Al-Mutawa (38) bis Donnerstagabend innehatte?

Der Angreifer firmierte bis dato als Weltrekord-Nationalspieler, kam schon 196-mal für sein Heimatland zum Einsatz. Diesen Status ist er nun los, abgeluchst von Cristiano Ronaldo (38) persönlich.

Der portugiesische Kapitän läuft qua Selbstverständnis weiter für die Seleção auf, wenngleich sein Arbeitsauftrag immer kleiner wird und er inzwischen häufiger vorzeitig ausgewechselt wird.

Beim EM-Qualifikationsspiel Donnerstagabend in Lissabon reichte es dennoch zu zwei Treffern gegen Liechtenstein. CR7 erzielte das 3:0 per Elfmeter und das 4:0, gleichzeitig der Endstand, per direktem Freistoß.

Während Tore für das Ego von Ronaldo immer gut sind, dürfte sich der egozentrische 38-Jährige diesmal besonders über sein 197. Länderspiel gefreut haben.

Denn dadurch ist CR7 weltweit der alleinige Spieler mit den meisten Einsätzen für eine Nationalmannschaft, was den fünfmaligen Ballon d'Or-Gewinner schon vorab zu der Aussage verleitete: "Rekorde sind immer positive Dinge, sie sind meine Motivation."