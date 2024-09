Kein Witz: Nationalteam gewinnt erstes Länderspiel nach mehr als 20 Jahren!

Dank seines Treffers in der 53. Minute hat der 19-jährige Nicko Sensoli einen Platz in den Verbandsannalen sicher.

Das Besondere daran: Es ist der erste Dreier in einem Pflichtspiel für die Republik, in der rund 30.000 Menschen wohnen!

Am Donnerstagabend feierte die italienische Enklave einen 1:0-Sieg über Liechtenstein am ersten Spieltag der Nations League Gruppe D.

Mit etwas Glück und Geschick kann San Marino am Donnerstag in einer Woche den furiosen Erfolg sogar ausbauen: Dann trifft das Team von Teamchef Roberto Cevoli (55) auf Gibraltar, mit Rang 198 in etwa San Marinos Kragenweite.