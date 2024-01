Klub sagt Spiele wegen Cristiano Ronaldo ab: Frustrierte Fans stürmen Hotel!

Shenzhen (China) - Krasse Szenen in China! Cristiano Ronaldos (38) Saudi-Klub Al-Nassr befindet sich gerade auf Tour in China und wollte eigentlich zwei Testspiele absolvieren, doch weil sich der portugiesische Superstar verletzte, sagte Al-Nassr die Partien ab. Danach kam es zu tumultartigen Szenen.

Vor dem Hotel des Teams kam es zu krassen Szenen, als sich zahlreiche Fans vor dem Gebäude versammelten, Ronaldos Namen riefen und sogar in das Hotel eindrangen.

Cristiano Ronaldo zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, und da sein Klub seinen Superstar den chinesischen Fans jetzt nicht mehr präsentieren konnte, sagte Al-Nassr die Matches am gestrigen Dienstag kurzerhand ab - zum Unmut der Anhänger.

Sowohl am 24. als auch am 28. Januar wollte der saudi-arabische Klub im Rahmen seiner China-Tour Testspiele veranstalten, doch daraus wird nun nichts.

Die Spiele in China sollen zwar nachgeholt werden, ein Zeitpunkt ist aber noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass Ronaldo auf jeden Fall auf dem Platz stehen soll.

Vor rund einem Jahr trafen Lionel Messi (36, l., damals noch im Trikot von Paris Saint-Germain) und Ronaldo das letzte Mal aufeinander. © FRANCK FIFE / AFP

Wie lange Ronaldo ausfällt, ist noch unklar - doch genau das könnte nun das potenziell letzte Duell der beiden Giganten CR7 und Lionel Messi (36) beeinflussen!



Denn schon am 1. Februar ist ein Spiel zwischen Al-Nassr und Messis US-Klub Inter Miami beim Riyadh Season Cup angesetzt. Das in Saudi-Arabien stattfindende Vorbereitungsturnier könnte den "letzten Tanz" zwischen den beiden Dauerrivalen darstellen, die den Fußball in den letzten 20 Jahren auf höchstem Niveau dominierten.

Sollte Ronaldo allerdings nicht rechtzeitig fit werden, könnte das Duell beim Riyadh Season Cup im vergangenen Januar das letzte Kräftemessen der beiden Superstars gewesen sein: Damals gewann Lionel Messi noch im Dress von Paris Saint-Germain mit 5:4 gegen Ronaldos Al-Nassr.