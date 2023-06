Kung-Fu statt Fußball! Superstar Griezmann muss einstecken

Paris (Frankreich) - Während die Vizeweltmeister aus Frankreich munter weiter ungeschlagen Richtung EM marschieren, fand sich Atlético-Madrids Antoine Griezmann (32) beim EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland kurz in einer anderen Sportart wieder. Ein ordentlicher Kung-Fu-Tritt streckte den Stürmer nieder.

Konstantinos Mavropanos (25, r.) trifft Antoine Griezmann (32) am Ohr, der dort schließlich blutete. © FRANCK FIFE / AFP

Der Übeltäter war Konstantinos Mavropanos (25), der beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht und einen rabenschwarzen Tag erwischte.

Beim Stand von 0:0 ging der 25-Jährige in der 50. Spielminute mit einem viel zu hohen Bein in den Zweikampf mit Griezmann und traf den Ex-Barca-Star brutal am Kopf!

Der Franzose musste behandelt werden und konnte nur mit einem Kopfverband weiterspielen.