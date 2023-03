FC Barcelona gewinnt turbulentes Clásico-Finish und steht vor der Meisterschaft!

Barcelona - In der 81. Spielminute sah Real Madrid für einen Moment wie der Sieger des 253. El Clásico aus. Doch dann drehte sich im vor 95.745 Zuschauern ausverkauften Camp Nou das Blatt zugunsten von Gastgeber FC Barcelona.

Siegtorschütze Franck Kessié (26) dreht nach seinem Treffer in der Nachspielzeit jubelnd ab. Im Hintergrund: Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski (34). © LLUIS GENE / AFP

Marco Asensio (27) deutete demonstrativ auf das Real-Logo, nachdem er in der 81. Minute eine Hereingabe von Daniel Carvajal (31) zum vermeintlichen 2:1 aus Sicht der Madrilenen verwertet hatte.

Doch die Freude währte nur kurz, der VAR hatte richtigerweise eine hauchzarte Abseitsstellung erkannt. Der Treffer zählte nicht und damit war der Startschuss für eine turbulente Schlussphase gefallen.

In dieser sollte die Gemütslage aller Anhänger der Königlichen eine weitere Enttäuschung erleiden. Denn gut zehn Minuten nach dem zurückgenommenem Tor glückte dem verhassten Rivalen aus Barcelona das 2:1.

Für viele Real-Fans dürfte in dem Moment eine kleine Welt zusammengebrochen sein, denn das 2:1 durch Franck Kessié (26) in der 92. Minute bedeutete nicht nur den Schlusspunkt: Es war gleichzeitig der 100. Sieg für Barça in einem El Clásico und gefühlt die Entscheidung der Meisterschaft.

Denn anstatt mit einem Sieg selbst den Katalanen um sechs Punkte auf die Pelle zu rücken, beträgt der Rückstand nun zwölf Zähler aus Real-Sicht. Kaum vorstellbar, dass neben der schwierigen Mission Titelverteidigung Henkelpott auch noch genug Kraft bleibt, in LaLiga zurückzukommen.