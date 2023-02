Schotten dicht statt Spektakel pur: Beim FC Barcelona steht die Null!

Barcelona - Sie können auch Verteidigung! Der spanische Top-Klub FC Barcelona knüpft an erfolgreiche Zeiten an und überzeugt dabei durch ungewöhnliche Defensiv-Künste. Doch die neu gewonnene Stärke ist kein Zufall und trägt einen Namen: Xavi Hernández (43).

Beeindruckend: In diesem Kalenderjahr kassierte Barça erst einen Gegentreffer in der Liga, in den letzten sieben Ligaspielen stand beim früheren Messi-Klub sechs Mal die Null. Mehr als ungewöhnlich für die in den letzten Spielzeiten so anfälligen Katalanen.

Bei imposanten acht Punkten Vorsprung auf den königlichen Erzrivalen aus Real Madrid scheint das neue Erfolgsrezept große Erinnerungen an erfolgreichere Zeiten zu wecken. Die letzte Meisterschaft gelang den Katalanen in der Spielzeit 2018/19, damaliger Meister-Trainer: Ernesto Valverde Tejedor (59).

Ein sicherer Rückhalt: Marc André ter Stegen (30) ist einer der Gründe, warum der FC Barcelona häufig zu Null spielt. © Mark Cosgrove/dpa

Im Europäischen Vergleich grüßt der Klub um seinen deutschen Keeper Marc-André ter Stegen (30) in puncto Defensivstärke von ganz oben.

Mit 0,32 Gegentoren pro Spiel schütteln die Katalanen alle anderen Top-Teams auf dem Kontinent ab, selbst die extrem formstarke Truppe vom SSC Neapel (0,65 Tore pro Spiel) kann in dieser Hinsicht nicht mithalten.

Zum Vergleich: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München schafft in diesem Ranking "nur" 1 Gegentor pro Spiel und belegt damit Platz fünf im europäischen Ranking hinter Newcastle United (0,65) und RC Lens (0,79).

Mit Coach Xavi Hernández hat der 26-fache spanische Meister einen Glücksgriff gelandet, was auch der Verteidiger Ronald Araujo (23) gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur "EFE" zu Protokoll gibt:

"Mit der Ankunft von ihm habe ich so viel gelernt, weil er uns die Barca-Philosophie zurückgegeben hat, die in den letzten Jahren verloren gegangen war. Ich bin derjenige, der am meisten gelernt hat, aber das ganze Team hat sich geändert und das sieht man an den Ergebnissen."

Am heutigen Donnerstagabend (21 Uhr) steht für den FC Barcelona die wohl schwerste Aufgabe der letzten Wochen an, dann nämlich müssen sich ter Stegen und Co. bei Manchester United in der Europa League beweisen. Das Playoff-Hinspiel im Sechzehntelfinale endete 2:2.