"Werden ihn im Krankenwagen wegfahren": Abwehrspieler droht PSG-Star Mbappé!

Harte Bandagen! Vor dem Top-Spiel der französischen Ligue 1 zwischen PSG und RC Lens hat Innenverteidiger Facundo Medina Star-Angreifer Kylian Mbappé gedroht.

Von Florian Mentele

Paris - Klare Ansage! Am Samstag (21 Uhr) kommt es in der Ligue 1 zum vermutlich vorentscheidenden Spiel um die französische Meisterschaft zwischen Spitzenreiter Paris St. Germain und RC Lens. Der Abwehrchef des Tabellenzweiten kündigte nun einen Kampf mit harten Bandagen an.

Kylian Mbappé (24, r.) kann sich im Top-Spiel der französischen Ligue 1 auf einen unangenehmen Gegenspieler gefasst machen. © Daniel Cole/AP/dpa "Wenn Mbappé an mir vorbeikommt, werden sie ihn in einem Krankenwagen wegfahren", fauchte Innenverteidiger Facundo Medina (23) beim Gespräch im Rahmen des YouTube-Formats "Son Aviones" in Richtung des PSG-Superstars Kylian Mbappé (24). Für die breite Brust des zweifachen argentinischen Nationalkickers gibt es allerdings auch gute Gründe. Immerhin spielt der Racing Club aus Lens im Norden des deutschen Nachbarlandes eine herausragende Saison, ist nach 30 Spieltagen erster Verfolger der Hauptstädter und hat lediglich sechs Zähler Rückstand auf den begehrten Platz an der Sonne. Das liegt insbesondere an der bärenstarken Defensive um Medina, den Ex-Augsburger Kevin Danso (24) sowie Routinier Jonathan Gradit (30), die in ihrer Funktion als Dreierkette erst 22 Gegentreffer zuließen. Fußball International "Er kann es nicht": Guardiola zerpflückt eigenen Spieler! Keine andere Mannschaft - nicht mal PSG - hat weniger Buden kassiert. Auf dem zweiten Rang folgt OGC Nizza mit 28 Gegentoren, der Tabellenführer musste die Kugel noch einmal mehr aus dem eigenen Netz holen. Darüber hinaus sind die Rot-Gelben seit sieben Liga-Partien unbesiegt, zuletzt gab es vier Erfolge am Stück.

Facundo Medina (23) brilliert nicht nur in der Defensive: In 28 Einsätzen steuerte er außerdem drei Treffer und vier Assists bei. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Macht RC Lens das Titelrennen in Frankreich gegen PSG wieder spannend?