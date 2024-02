Mega-Zoff um Ex-BVB-Star: "Völlig unangemessene Äußerungen"

Sevilla (Spanien) - Megazoff um Ex-BVB-Spieler Adnan Januzaj (28)! Der einst als Mega-Talent geltende Belgier kommt schon seit Längerem nicht mehr bei seinem Verein, dem FC Sevilla , zum Zug. Gehen will er aber offenbar auch nicht - und sorgt damit für mächtig Stunk.

Bei Adnan Januzajs (28) Präsentation beim FC Sevilla im Sommer 2022 war noch alles gut, eineinhalb Jahre später streiten beide Parteien öffentlich. © CRISTINA QUICLER / AFP

Bekommt ein Spieler zu wenige Einsätze, steht ein Vereinswechsel bei den meisten Profis ganz oben auf der Liste der Möglichkeiten, um doch mehr Spielzeit zu erhalten.

Das ist bei Ja^nuzaj anscheinend anders, womit er Sevilla-Sportdirektor Víctor Orta (45) gehörig auf die Palme bringt.

"Wir haben ihm Angebote aus der Türkei, Frankreich und Schottland unterbreitet, aber er hat uns gesagt, dass es für ihn kein Problem sei, keine Einsatzminuten zu bekommen", schimpfte der Spanier bei einer Pressekonferenz.

Gerade einmal 307 Minuten stand der 28-Jährige in dieser Saison für den FC Sevilla auf dem Platz, in denen ihm kein Tor und nur ein Assist gelangen - häufig schaffte er es nicht einmal in den Kader.

"Wir haben viele Angebote für Januzaj erhalten, zwei davon haben wir sogar angenommen. Wir haben es ihm gesagt, aber er will nicht gehen. Ihm sind die Minuten egal und er klammert sich an die Tatsache, dass er einen gültigen Vertrag hat. Ab diesem Punkt ist die Debatte beendet", betonte Orta.

Was für eine Ohrfeige für den Belgier, der 2015/16 das Trikot von Borussia Dortmund überstreifte!