Nach spektakulärem Auftritt: Torwarttrikots von Starstürmer werden zum Hit!

Olivier Giroud (37) präsentierte sich gegen Genua als exzellenter Torwart. © IMAGO/Giuseppe Maffia

Am Samstagabend geriet der AC Mailand in Bedrängnis: Beim Stand von 1:0 für die Rossoneri gegen den CFC Genua sah Torwart Mike Maignan (28) in der achten Minute der Nachspielzeit die Rote Karte. Milan hatte allerdings alle fünf Wechsel bereits ausgeschöpft - und so schritt Olivier Giroud zur Tat!

Der Weltmeister von 2018 streifte sich das Trikot des vom Platz verwiesenen Keepers und die Torwarthandschuhe über und musste tatsächlich noch mit einer spektakulären Parade eingreifen!

Doch der eigentliche Stürmer hielt die Null fest und sicherte seinem Team so den Sieg, durch den die Norditaliener sogar an die Tabellenspitze sprangen.

Daraufhin wurde er im Netz zum Held - und auch der AC Mailand sprang auf den Zug auf! Schon am Tag nach dem Spiel stellte der italienische Klub auf seiner Homepage Torwarttrikots mit Giroud-Beflockung zur Verfügung.