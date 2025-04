Nach Schiri-Eklat droht ihm das Saison-Aus: Jetzt meldet sich Rüdiger zu Wort

"Dann habe ich einen Fehler gemacht" - eine Untertreibung für das, was in der 123. Minute des spanischen Pokalfinales passierte, denn Rüdiger hatte nach einer seiner Ansicht nach Fehlentscheidung des Referees jegliche Beherrschung verloren.

In seiner Instagram-Story postete der 79-malige Nationalspieler ein kurzes Statement, in dem er sich für seinen Auftritt kurz vor Ende des Spiels gegen den FC Barcelona entschuldigte.

War das verlorene Pokalfinale gegen den FC Barcelona das letzte Saisonspiel von Antonio Rüdiger (l.)? © Jose Breton/AP/dpa

Dem Deutschen droht jetzt eine harte Strafe, die sogar das vorzeitige Saison-Aus für den Innenverteidiger bedeuten könnte.

Laut Artikel 101 im Disziplinarreglement des spanischen Verbands RFEF müssten für Rüdigers Fehlverhalten nämlich vier bis zwölf Spiele Sperre fällig werden.

AS zufolge würde diese wettbewerbsübergreifend gelten, weil es sich um eine schwerwiegende Strafe handelt. Da Real Madrid in dieser Saison nur noch fünf Ligaspiele bestreiten muss, könnte das Pokalfinale also seine letzte Partie in dieser Spielzeit gewesen sein.

Ob der Eklat auch Konsequenzen für Rüdigers Karriere in der deutschen Nationalmannschaft haben wird, ist noch nicht bekannt. Es werden jedoch immer mehr Stimmen laut, nach denen der Verteidiger keine Zukunft im DFB-Team mehr haben sollte.