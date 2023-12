Not-OP bei Toni Polster! Große Sorgen um den Rekordtorschützen Österreichs

Wien (Österreich) - Besorgniserregende Nachrichten kurz vor dem Jahreswechsel: Österreichs Rekordtorschütze und Ex-Bundesliga-Star Toni Polster (59) musste am gestrigen Donnerstag notoperiert werden. Die Stürmerlegende war wegen eines Magendurchbruchs in ein Krankenhaus in Wien gebracht worden.