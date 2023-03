Stadion evakuiert, Bereich abgesperrt: Bombendrohung bei Premier-League-Klub!

Früher war die Elland Road unter dem Namen "The Old Peacock Ground" bekannt. © PAUL ELLIS / AFP

Inzwischen wurde der Bereich um das Stadion im südlichen Stadtteil Beeston laut einem Bericht des lokalen Radiosenders Pulse 1 von den Einsatzkräften abgesperrt. Die Angestellten des Vereins seien darüber hinaus nach Hause geschickt worden.

In der 37.890 Plätze umfassenden Arena war an diesem Wochenende kein Spiel geplant, da sich das englische Oberhaus im Moment in der Länderspielpause befindet.

Die "Peacocks" greifen am 1. April (16 Uhr) beim PL-Spitzenreiter FC Arsenal wieder in den Ligabetrieb ein, das erste Heimspiel steht am 4. April (20.45 Uhr) gegen Aufsteiger Nottingham Forest an.