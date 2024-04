Red Bull Salzburg feuert tatsächlich den Trainer! Zerbricht die Meister-Dynastie?

Salzburg - Seit 2013/14 ist Salzburg Serienmeister in der Bundesliga Österreichs . Doch diese Saison muss die Red-Bull-Dynastie mehr denn je um Vormachtstellung bangen - ein ungewöhnlicher Trainerwechsel soll die verzwickte Situation retten!

RBS-Trainer Gerhard Struber (47) wurde erst im Sommer 2023 als Nachfolger von Matthias Jaissle (36) vorgestellt. © Barbara Gindl/APA/AFP

Erdbebengefahr in Salzburg! Am Montag-Mittag erfuhr die bisher so heile Welt des Red-Bull-Imperiums eine erhebliche Erschütterung:

Nach einem Beschluss von Sonntag wurde Übungsleiter Gerhard Struber (47) vor die Tür gesetzt, darüber hatte die österreichische Tageszeitung Krone berichtet. Stattdessen übernimmt Onur Cinel (38).

Pikant: Red Bull "leiht" quasi den Trainer von seinem Partnerklub FC Liefering bis Saisonende aus, danach kehrt dieser auf seinen bisherigen Posten zurück.

Der Verein spricht im Statement zum Trainerwechsel von einem "neuen Impuls im Meisterschaftsfinish [...] wir legen unseren gesamten Fokus und all unsere Konzentration darauf, an der Spitze der Tabelle zu bleiben und den Bundesliga-Meistertitel wieder nach Salzburg zu holen".



Salzburg will mit allen Mitteln die verkorkste Saison retten!

Aus der Champions League verabschiedeten sich die Roten Bullen in der Gruppenphase, aus dem ÖFB-Cup schieden sie vor anderthalb Wochen überraschend im Halbfinale aus.