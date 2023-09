Ronaldo macht Lügendetektor-Test - doch er sagt nicht überall die Wahrheit!

Cristiano Ronaldo (38) schoss weltweit die meisten Tore im Profifußball - und glaubt, dass seine Werte unerreichbar für alle anderen sind. © Fayez Nureldine / AFP

In einem Experiment für seinen Werbepartner Binance ließ sich Cristiano Ronaldo verkabeln und seine Antworten in einem Interview, in dem er nur mit Ja oder Nein antworten durfte, auf die Wahrheit überprüfen.

Der 38-Jährige präsentierte sich locker, versuchte, die Maschine auszutricksen. Doch er wurde ernst, als er über sich selbst und seine Erfolge redete!

Dass er der Spieler mit den meisten Toren im Profibereich ist, steht fest. Doch Ronaldo, der sich auch selbst für den besten Torschützen aller Zeiten hält, glaubt, dass zu seinen Lebzeiten auch niemand mehr seinen Rekord knacken wird!

Außerdem hält er die Premier League für die härteste Liga der Welt, und wollte sich nicht auf einen Trainer festlegen, der für ihn der Beste war.

Doch bei einer Frage geriet die Real-Madrid-Legende ins Schwitzen: Glaubt er, dass Portugal bei der WM 2026 den Titel holt? Nach längerem Zögern antwortete Ronaldo mit Ja - doch der Detektor überführte ihn der Lüge!

"Was für ein Pessimist, hm?", schmunzelte er daraufhin.