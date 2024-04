Schock-Verletzung bei Bayer-Gegner: Debütant nach Zusammenprall bewusstlos

West Hams George Earthy (19) sackte nach einem Zusammenprall mit seinem Mitspieler bewusstlos zusammen. © IMAGO / PA Images

Sein Debüt für die Profis gab der 19-Jährige beim 5:0-Erfolg der Hammers in der Europa League über den SC Freiburg, am gestrigen Sonntag folgte dann sein erster Auftritt in der Liga. Doch dieser verlief alles andere als geplant!

In der 82. Minute wurde der Nachwuchs-Fußballer beim Stand von 0:2 für Fulham eingewechselt und konnte durchaus überzeugen, doch in der Nachspielzeit kollidierte Earthy mit seinem Teamkollegen Edson Alvarez (26).

Der 19-Jährige brach zusammen, verlor das Bewusstsein und musste minutenlang auf dem Feld behandelt werden.

Nachdem das medizinische Personal ihm Sauerstoff verabreicht hatte, wurde Earthy auf einer Trage vom Feld gebracht und in eine Klinik gebracht.

Sein Klub bestätigte im Laufe des Abends, dass sich der Youngster für weitere Untersuchungen in einem Londoner Krankenhaus aufhalte.

"George hat eine Kopfverletzung erlitten", erklärte West-Ham-Coach David Moyes (60) in der Vereinsmitteilung. Earthy sei aber wach und ansprechbar.