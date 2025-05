Skandal in der ersten Liga: Fan wirft eigenem Spieler Sitzschale an den Kopf

Dundee (Schottland) - Skandal in Schottland! Weil er sich wohl gewaltig über die Niederlage des FC Aberdeen gegen Dundee United in der Premiership ärgerte, riss ein Fan der Dons eine Sitzschale im Gästeblock ab, warf sie auf das Feld - und traf seinen eigenen Spieler!

Jack MacKenzie (24) wurde nach der Partie zwischen dem FC Aberdeen und Dundee United schwer am Kopf verletzt. © IMAGO / Shutterstock

Die Partie war vorbei, Dundee durch den Erfolg im letzten Saisonspiel noch an Aberdeen vorbei auf den vierten Platz der Meisterschaftsrunde geklettert, was gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation ist.

Die Dundee-Fans stürmten den Platz - und einem Gästeanhänger platze offenbar der Kragen, denn plötzlich flog eine Sitzschale in die Menge.

Schlimm genug, dass das Wurfgeschoss überhaupt zum Einsatz kam, doch zu allem Überfluss landete der Sitz auch noch am Kopf von Aberdeen-Spieler Jack MacKenzie (24), der die gesamte Partie als Auswechselspieler auf der Bank verbracht und sich nach Abpfiff auf den Platz begeben hatte!

Der 24-Jährige ging zu Boden, blutete im Gesicht und wurde noch auf dem Platz mit einem riesigen Verband um den Kopf ausgestattet und dann mit einem Rollstuhl abtransportiert.