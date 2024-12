Spielabbruch nach Kollaps-Schock! Profi bricht auf Platz zusammen, so ist sein Zustand

Bove wurde im Anschluss der erfolgten Hilfsmaßnahmen vom Feld gebracht und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

Während des Rettungseinsatzes herrschte auf den Rängen des Stadio Artemio Franchi gespenstische Stille, Spieler verfolgten vereinzelt mit Tränen in den Augen die Geschehnisse.

Der 22-jährige Mittelfeld-Akteur brach während der Partie seiner Mannschaft gegen die Gäste aus Mailand in der 17. Spielminute ohne gegnerische Einwirkung auf dem Feld zusammen.

Wie die Tageszeitung "La Gazzetta dello Sport" berichtet, sei Bove in der Lage, selbständig zu atmen. Er soll sich derzeit in einem Universitätsklinikum im Norden der toskanischen Großstadt befinden.

Wie sein Verein am Abend des heutigen Tages in einer Mitteilung bekannt gab, sei Bove in einem stabilen Zustand.

"Die ersten durchgeführten kardiologischen und neurologischen Tests schlossen eine akute Schädigung des Zentralnervensystems und des Herz-Kreislauf-Systems aus", heißt es zudem weiter.