Spielunterbrechung! Ex-Bundesliga-Star weist Schiri auf Notfall im Gästeblock hin

Bergamo (Italien) - Vierter Sieg in Folge: Inter Mailand marschiert weiter durch die Serie A. Am gestrigen Sonntagabend setzte sich der Tabellenführer im Titel-Duell beim amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo souverän mit 2:0 (0:0) durch, bleibt damit das Maß der Dinge in Italiens Fußball-Oberhaus. Aufgrund einer Spielunterbrechung rückte das sportliche Geschehen jedoch kurzzeitig in den Hintergrund.