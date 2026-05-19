Spionage-Affäre: Für deutschen Trainer platzt der Traum vom Aufstieg

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Der FC Southampton und der deutsche Trainer Tonda Eckert werden nicht in die Premier League aufsteigen. Die Spionage-Affäre kostet das Aufstiegsfinale.

Southampton (Großbritannien) - Der Traum des FC Southampton und seines deutschen Trainers Tonda Eckert (33) von der Rückkehr in die Premier League ist geplatzt.

Die Spionage-Affäre kostet den FC Southampton das Aufstiegsfinale gegen Hull City. (Symbolbild)
Die Spionage-Affäre kostet den FC Southampton das Aufstiegsfinale gegen Hull City. (Symbolbild)  © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Die Saints wurden wegen der Spionage-Affäre von der English Football League (EFL) aus dem Aufstiegsfinale gegen Hull City geworfen.

Außerdem wurde der Klub für die nächste Zweitliga-Saison mit einem Abzug von vier Punkten bestraft.

Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpft nun am Samstag (17.30 Uhr/Sky) in Wembley der FC Middlesbrough gegen Hull City. Boro war im Halbfinale an Southampton gescheitert (0:0, 1:2 n.V.).

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Vor dem Hinspiel war jedoch ein Klubmitarbeiter der Saints dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspioniert hatte.

Southampton habe "mehrere Verstöße gegen die EFL-Regularien im Zusammenhang mit dem unerlaubten Filmen des Trainings anderer Vereine" eingeräumt, teilte die EFL mit.

Middlesbrough begrüßt harte Strafe: Legt FC Southampton Berufung ein?

Der deutsche Coach Tonda Eckert (33, r.) verließ verärgert den Raum, als er gefragt wurde, ob er ein Betrüger sei.
Der deutsche Coach Tonda Eckert (33, r.) verließ verärgert den Raum, als er gefragt wurde, ob er ein Betrüger sei.  © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Demnach sei nicht nur Boro ausspioniert worden, sondern im Verlauf der Saison auch Oxford United und Ipswich Town.

Southampton kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen und will dies nach EFL-Angaben bis Mittwoch entschieden haben.

Middlesbrough begrüßte die harte Strafe gegen den Aufstiegsrivalen, die "eine klare Botschaft für die Zukunft unseres Sports in Bezug auf sportliche Integrität und Verhalten" aussende.

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Eckert (33) musste sich nach Aufdecken der Affäre fragen lassen, ob er ein Betrüger sei.

Nach mehreren Nachfragen zum Thema auf den Pressekonferenzen nach den Duellen mit Boro verließ er beide Male abrupt und verärgert den Raum.

Titelfoto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

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