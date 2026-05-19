Spionage-Affäre: Für deutschen Trainer platzt der Traum vom Aufstieg

Southampton (Großbritannien) - Der Traum des FC Southampton und seines deutschen Trainers Tonda Eckert (33) von der Rückkehr in die Premier League ist geplatzt.

Die Spionage-Affäre kostet den FC Southampton das Aufstiegsfinale gegen Hull City. (Symbolbild) © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Die Saints wurden wegen der Spionage-Affäre von der English Football League (EFL) aus dem Aufstiegsfinale gegen Hull City geworfen.

Außerdem wurde der Klub für die nächste Zweitliga-Saison mit einem Abzug von vier Punkten bestraft.

Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpft nun am Samstag (17.30 Uhr/Sky) in Wembley der FC Middlesbrough gegen Hull City. Boro war im Halbfinale an Southampton gescheitert (0:0, 1:2 n.V.).

Vor dem Hinspiel war jedoch ein Klubmitarbeiter der Saints dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspioniert hatte.

Southampton habe "mehrere Verstöße gegen die EFL-Regularien im Zusammenhang mit dem unerlaubten Filmen des Trainings anderer Vereine" eingeräumt, teilte die EFL mit.