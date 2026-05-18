Rauchbomben, Platzsturm, Spielabbruch! Emotionaler Trainer-Abschied endet mit Skandal

Nantes (Frankreich) - Eigentlich sollte beim letzten Saisonspiel des bereits abgestiegenen Ligue-1-Klubs FC Nantes Trainer Vahid Halilhodžić (74) friedlich in den Ruhestand verabschiedet werden. Doch die Fans des französischen Vereins sorgten für einen Skandal: Sie warfen Rauchbomben auf den Rasen und stürmten schließlich den Platz, sodass die Partie gegen den Toulouse FC vorzeitig abgebrochen werden musste.

Skandalszenen in Nantes: Nach Rauchbombenwürfen und einem Platzsturm musste die Partie zwischen dem FC Nantes und Toulouse FC schließlich abgebrochen werden. © SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Gerade einmal 21 Minuten waren in der sportlich bedeutungslosen Partie gespielt, es stand noch 0:0, als plötzlich die erste Rauchbombe in den Strafraum von Nantes-Keeper Anthony Lopes (35) flog.

Innerhalb weniger Sekunden folgte weitere Pyrotechnik und zahlreiche Becher, dann stürmten Dutzende vermummte Ultras aus dem Block, überwanden die Sperre und stürmten auf den Platz.

Die Spieler zogen sich schnell in die Katakomben zurück, Halilhodžić allerdings blieb noch auf dem Rasen und lieferte sich Wortgefechte mit den Platzstürmern.

Nur mit Mühe konnte er vom Sicherheitspersonal zurückgehalten werden, Kameras fingen den tief erschütterten Coach schließlich auf der Bank sitzend ein, wie er mit den Tränen kämpfte - seinen Abschied hatte er sich sicherlich anders vorgestellt.

Nach wenigen Minuten konnten die Ultras zurück in den Block gedrängt und von der Polizei in Schach gehalten werden, zurück aufs Feld kamen die Teams allerdings nicht. Insgesamt 40 Minuten dauerte die Spielunterbrechung, dann verkündete Schiedsrichterin Stéphanie Frappart (42) nach einer Besprechung mit einem Liga-Delegierten, Vertretern beider Vereine sowie der Polizei, dass die örtlichen Behörden aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet hätten.

L'Equipe zufolge brachen die Heim-Ultras daraufhin in Jubel aus.