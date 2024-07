Superfrech: Kleiner Bruder streckt neuem Real-Star die Zunge raus!

Madrid - Bei dieser Vorstellung blieb kein Auge trocken! Real Madrid stellte am Samstag seinen neuen Superstar Endrick (18) vor. Dieser reagierte sichtlich emotional und erlaubte sich einen Spaß mit einem Kind .

Endrick (18) zeigte sich bei seiner Präsentation nahbar. Im Hintergrund sein jüngerer Bruder (1.v.l.). © JAVIER SORIANO / AFP

Spielerpräsentationen bei Real Madrid gleichen gerne der Einführungszeremonie eines Königs. So auch am Samstag im gut gefüllten Santiago Bernabéu.

Endrick heißt der neue Hoffnungsträger. Doch bevor er ans Podium durfte, hatte der Brasilianer einen schier endlos langen Marsch über den blauen Teppich zu bewältigen.

Während Endricks Papa auf einem Klappstuhl am Spielfeldrand schon vor der Zeremonie zu Tränen gerührt war, hatte der künftige Superstar Zeit für ein Späßchen.

Er wuschelte seinem jüngeren Bruder, welcher am Rande der Absperrung mit dem Rücken zu ihm wartete, unangekündigt durch die Haare.

Dieser reagierte schlagfertig, streckte Endrick frech die Zunge raus. Hatte der denn kein Respekt vor dem größten Tag seines Bruders?

Endlich am Pult angekommen, konnte Reals neuer Himmelsstürmer nicht mehr an sich halten. Mit zittriger Stimme erwiderte er die "Endrick"-Sprechchöre: "Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gerade fühle."