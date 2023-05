Tabellenletzter kämpft gegen den Abstieg: So verrückt will der Coach seine Spieler wachrütteln

Daniel Madlener (58) betreut den österreichischen Zweitligisten Vorwärts Steyr seit 2021. © imago/foto2press

Wenn es im Fußball einfach nicht rund laufen mag, greift so mancher Trainer zu den ungewöhnlichsten Maßnahmen.

Wie das Newsportal "Heute.at" berichtet, hat der Übungsleiter des österreichischen Zweitligisten Vorwärts Steyr eine sehr spezielle Art, um sein Team, das mit mickrigen 26 Pünktchen ganz am Tabellenende steht, wieder auf Vordermann zu bringen.

So staunten die kriselnden Schützlinge von Coach Madlener nicht schlecht, als dieser mit einer Trompete um die Ecke kam und ihnen sprichwörtlich den Marsch blies. Eine Trompete als "Game-Changer"? Richtig gehört!

Damit es am heutigen Freitag im Abstiegskracher gegen die Zweitvertretung von Austria Wien zu drei wichtigen Punkten reicht, kündigte der Steyr-Coach zunächst nach einem Training in der Kabine an: "Ein anderer Trainer würde euch in dieser Situation den Marsch blasen."

Danach ließ Madlener seinen Worten Taten folgen und kam mit einer echten Trompete zurück - und posaunte munter drauf los.