Terrorgefahr! Sorge in Österreich vor EM-Quali in Schweden

Solna (Schweden) - Vor wenigen Wochen wurde in Schweden die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe vier von fünf angehoben, da sich nach mehreren Koranverbrennungen in dem skandinavischen Land die Gefahr für islamistische Anschläge erhöht hat. Das beschäftigt nun auch die österreichische Nationalmannschaft!

Das letzte Duell zwischen Österreich und Schweden ging mit 2:0 an die Alpenrepublik. Vor dem nächsten Aufeinandertreffen steht allerdings nicht nur der Fußball im Mittelpunkt. © JOE KLAMAR / AFP

Denn diese gastiert am kommenden Dienstag für ihr EM-Qualifikationsspiel in Schweden, will das Ticket für die Europameisterschaft 2024 klarmachen.

Doch die Sicherheitslage in Schweden bereitet dem österreichischen Fußballverband ÖFB Sorgen.

"Wir sind diesbezüglich schon seit Wochen mit dem Innenministerium und dem schwedischen Verband in Kontakt", erklärte ÖFB-Sicherheitschef Heimo Kraus gegenüber der österreichischen Kronenzeitung.

Um den Schutz von Ex-Bayern-Profi David Alaba (31) und Co. zu gewährleisten, begleiteten vier "szenekundige" Polizisten das österreichische Nationalteam, am Spieltag selbst soll die ÖFB-Auswahl eine Polizeieskorte für die Wege zum Stadion und zurück zur Seite gestellt bekommen.