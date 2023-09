Wie einst Tomislav Piplica: Holländische Torhüterin mit Mega-Bock

Rotterdam (Niederlande) - Eingefleischten Fußballfans ist Tomislav Piplica (54) ein Begriff. Die Torwart-Legende von Energie Cottbus, der dort von 1998 bis 2009 in der ersten Mannschaft spielte, sorgte für einige Lacher. In den Niederlanden wurde nun eine Torhüterin entdeckt, die ihm nachzueifern scheint.

Piplica ist längst Fußball-Rentner und nun Torwart-Trainer bei Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost.

Aber in den Niederlanden gibt es eine Nachahmerin. Isa Pothof (25), die Torhüterin von Excelsior aus Rotterdam, traf in der niederländischen Eredivisie mit ihrem Team auf die Meisterinnen von Ajax Amsterdam.

Ajax lag kurz vor dem Ende des Spiels am Freitag mit 2:1 in Führung, als sie einen Freistoß in Tornähe zugesprochen bekamen. Die bereits doppelte Torschützin Romée Leuchter (22) nahm sich der Sache an und traf nicht! Vorerst.