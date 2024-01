25 Jahre nach Roberto-Carlos-Wunder: Auch dieser Spanier ignoriert physikalische Gesetze

Jesús Areso (24) jubelte als Profi das erste Mal. So oder so, wird er diesen Jubel nie vergessen. © IMAGO / CordonPress

Für die Zuschauer war es ein Spektakel, welches wohl so schnell niemand vergessen wird. Was in der 80. Minute passierte, wird in jedem Fußballrückblick 2024 zu finden sein.



Jesús Areso behauptete den Ball gegen seinen Widersacher von Getafe, Jordi Martín (32), und stürmte bis an die gegnerische Grundlinie.

Normalerweise versuchen Spieler in dieser Position vielleicht eine Ecke herauszuholen oder den Ball hintenrum zu spielen. Denn an eine Flanke war wegen Martíns Bedrängnis eigentlich nicht zu denken, geschweige denn an einen Schuss.

Nicht aber bei Jesús, der mit dieser Aktion seinem Vornamen alle Ehre machte.

Aus einem Winkel, der nicht spitzer hätte sein können, donnerte der 24-Jährige den Ball in Richtung Tor. Der gegnerische Torhüter David Soria (30) machte sich umsonst so lang wie er konnte: Das Leder landete tatsächlich im langen Eck.

Auf X (ehemals Twitter) wurde das Tor wie verrückt geteilt.