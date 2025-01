Torwart hält Last-Minute-Elfer, dann wird es abscheulich: "Ich komme zu deinem Haus, um dich zu töten"

Der brasilianische Fußballprofi Gabriel Batista (26) ist Opfer rassistischer Beleidigungen sowie Todesdrohungen geworden. © MIGUEL RIOPA / AFP

Am gestrigen Sonntagabend avancierte der Fußball-Torhüter des portugiesischen Ertligisten CD Santa Clara im Kracher-Duell beim 30-fachen Meister FC Porto zum Helden, als er in der sechsten Minute der Nachspielzeit Nerven aus Drahtseilen bewies, einen Strafstoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus dem Eck fischte und damit seiner Mannschaft aus Ponta Delgada das 1:1 zum glücklichen Punktgewinn rettete.

Nach Abpfiff der Partie wurde der 26-Jährige jedoch nicht nur von Lobeshymnen des eigenen Anhangs überschüttet, setzte es wohl auch pietätlose Äußerungen in Richtung des brasilianischen Torhüters.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram habe er nämlich Screenshots von erhaltenen Drohungen veröffentlicht, berichten mehrere Medien.

"Ich komme zu deinem Haus, um dich zu töten", wird ein Schnipsel der erschreckenden und zugleich unmissverständlichen Hassnachricht von der Tageszeitung Record zitiert, die er über den Messenger-Dienst zugeschickt bekommen haben soll. Zudem seien darin auch rassistische Äußerungen sowie wüste Beschimpfungen vorgekommen.

Nachlesen lassen sich die Mitteilungen jedoch nicht mehr, löschte er nur Stunden nach der Veröffentlichung die Story samt Inhalt.