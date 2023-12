Tragisch: Junge (†9) erleidet beim Fußballtraining Herz-Kreislauf-Stillstand - tot

Noblejas (Spanien) - Ein erst neunjähriger Junge erlitt am Montag während des Fußballtrainings einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Am Dienstagnachmittag starb er im Krankenhaus an den Folgen des medizinischen Notfalls.

Dies teilen sein Verein "Nobleja Sports Club" sowie die städtische Fußballschule in Nobleja (Spanien) in einer gemeinsamen Erklärung mit.

In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme an diesem tragischen Vorfall enorm. Ein Nutzer kommentierte auf X (ehemals Twitter): "In einer Welt, die von materiellen Dingen besessen ist, sollten wir uns daran erinnern, dass der wahre Reichtum in Erfahrungen, menschlichen Verbindungen und innerem Glück liegt."

Am Mittwochabend findet auf dem Fußballplatz, auf dem Walid das letzte Mal Fußball spielte, eine Ehrungszeremonie statt.

Alle Spieler aller Mannschaften der städtischen Fußballschule sowie ihre Familien und alle anderen Menschen, die sich verabschieden möchten, sind eingeladen, ein Zeichen der Solidarität und Erinnerung zu setzen.