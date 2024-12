Tragischer Todesfall im Stadion: Fan bricht auf Tribüne zusammen und stirbt

Manchester (Großbritannien) - Wenn der Fußball zur Nebensache wird - und die Rivalität zweier Fußballvereine in den Hintergrund rückt! Das geschichtsträchtige Derby zwischen Manchester City und Manchester United ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden.

Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne im Etihad Stadium, doch für einen Zuschauer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © PAUL ELLIS / AFP

Wie die Citizens auf Social Media bekannt gaben, sei ein Fan während der Kracher-Partie im mit 55.097 Zuschauern ausverkauften Etihad Stadium ums Leben gekommen.

"Manchester City ist sich der tragischen Nachricht bewusst, dass einer unserer Fans nach einem medizinischen Vorfall beim gestrigen Spiel gestorben ist", teilte der Klub von Chefcoach Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola (53) in einem X-Post mit.

"Die Gedanken aller im Klub sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden", so die abschließenden Worte des am heutigen Montagnachmittag veröffentlichten Statements.

Laut Manchester Evening News sei ein Mann auf der Tribüne zusammengebrochen. Demnach hätten die zur Hilfe geeilten Rettungskräfte vergeblich versucht, das Leben des Kollabierten zu retten.

"Es war etwa 10 nach 4. Wir gingen durch Eingang K auf das Gelände und der Herr lag auf dem Boden, während an ihm eine Wiederbelebung durchgeführt wurde", so ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, im Gespräch mit der englischsprachigen Nachrichtenplattform.

Zudem hätte während des medizinischen Notfalls das Chaos geherrscht, offiziell bestätigt werden konnte dies allerdings bisher noch nicht.