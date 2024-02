Tribünen-Streit eskaliert: Fan bei Zweitliga-Partie erstochen!

Buenos Aires (Argentinien) - Drama auf der Tribüne! Ein Spiel in der zweiten argentinischen Fußball-Liga ist am Samstag durch den Tod eines Fans überschattet worden.

Der Besuch eines Zweitliga-Spiels in Argentinien wurde einem Fußballfan zum Verhängnis. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58

Der 43 Jahre alte Mann war nach Angaben lokaler Medien kurz vor der Halbzeitpause der Primera-Nacional-Partie zwischen Chacarita Juniors und Deportivo Maipu (2:0) in einem Vorort von Buenos Aires in eine Auseinandersetzung verwickelt und starb infolge eines Messerstichs in die Brust.

Die Polizei wertet derzeit die Bilder der Überwachungskameras aus, um den Täter zu identifizieren.

Den Behörden zufolge hatte die Schlägerei ihren Ursprung nicht in Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppierungen, die in Argentinien immer wieder für teils tödliche Zwischenfälle sorgen.