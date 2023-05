USA, Wüste oder HSV? Jérôme Boateng und Olympique Lyon gehen getrennte Wege

Nach zwei Jahren in Lyon ist Schluss für Jérôme Boateng (34): Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. © GLYN KIRK/AFP

Damit verlässt der Innenverteidiger die Franzosen und ist ab Juli vereinslos, berichtet Sport1.

Die Entscheidung hatte sich in den letzten Monaten angedeutet: Bei Lyon spielt der langjährige Verteidiger des FC Bayern schon lange keine Rolle mehr, seinen letzten Kurzeinsatz absolvierte er im Februar.

Seitdem stand er nicht einmal mehr im Kader der Franzosen, bekam in der gesamten Saison lediglich sechs Einsätze. Eine nicht zufriedenstellende Situation für beide Parteien - sogar eine vorzeitige Trennung im Winter stand im Raum.

Wie es für Boateng weitergeht, ist noch offen. Ein Karriereende scheint für den 34-Jährigen keine Option zu sein, somit muss sich Boateng selbst um einen neuen Arbeitgeber kümmern.

Wohin zieht es den ehemaligen deutschen Nationalspieler also? Er soll mit einem Wechsel in die USA liebäugeln, dort in der MLS seine Karriere ausklingen lassen wollen. Auch mit Saudi-Arabien wird Boateng in Verbindung gebracht - aktuell für wohl jeden Fußballer im Herbst seiner Karriere eine Option.