Vergewaltigungs-Vorwürfe: Erstligist suspendiert vier Spieler!

Buenos Aires - Skandal in der ersten argentinischen Liga! Der Klub Vélez Sarsfield aus Buenos Aires suspendierte gleich vier Spieler, weil diese gemeinsam eine 24-jährige Frau vergewaltigt haben sollen.

2022 reiste Sebastián Sosa (37) noch für Uruguay zur WM, jetzt wurde er wegen Vergewaltigungsvorwürfen von seinem Klub suspendiert. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 3. März nach einem Auswärtsspiel des Teams in Tucumán, am 6. März, erstattete die junge Frau Anzeige.

Der zehnmalige argentinische Meister reagierte umgehend und gab am gestrigen Donnerstag bekannt, dass alle vier betroffenen Spieler suspendiert worden seien.

"Der Club Atletico Vélez Sarsfield hat von der Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs, die am 6. März dieses Jahres [...] eingereicht wurde und in die vier Spieler unserer Profimannschaft verwickelt sind, Kenntnis genommen", hieß es im Statement des Vereins.

Angesichts der Schwere der Vorwürfe habe man sich sofort der Justiz zur Verfügung gestellt, um den Fall schnellstmöglich zu untersuchen und zu klären.

Außerdem habe man sein Protokoll gegen geschlechtsspezifische Gewalt aktiviert und deshalb die vier beschuldigten Spieler, Sebastián Sosa (37), Braian Cufré (27), Abiel Osorio (21) und José Ignacio Florentín (27), präventiv aus dem Profikader ausgeschlossen.