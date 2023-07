Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen französischen Nationalspieler: Ermittlungen laufen!

Monaco - Schwere Vorwürfe gegen den französischen Nationalspieler Wissam Ben Yedder (32)! Der Stürmer von AS Monaco wird beschuldigt, gemeinsam mit seinem kleinen Bruder zwei Frauen vergewaltigt zu haben.

Erst im April war der Franzose in Spanien zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, weil er während seiner Zeit beim FC Sevilla Steuern hinterzogen hatte.

Bisher sei keiner der Beschuldigten verhört oder in Gewahrsam genommen worden, die Ermittlungen laufen jedoch, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Wie das französische Portal FranceInfo berichtet, sollen der 32-Jährige und sein 25-jähriger Bruder sich am vergangenen Montag in Beausoleil bei Monaco mit zwei 19 und 20 Jahre alten Frauen getroffen und den Abend gemeinsam verbracht haben.

Der Deal: Begeht er in den kommenden zwei Jahren keine Straftat, muss er nicht ins Gefängnis. Doch ob sich ein Strafverfahren in Frankreich auf seine Verurteilung in Spanien auswirken könnte, ist noch nicht bekannt.