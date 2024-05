Ultras werfen Pyro aufs Feld, Spieler feuern zurück - Spielabbruch!

Troyes - Eskalation in Frankreich ! Am Freitagabend musste das Ligue-2-Spiel zwischen Troyes und Valenciennes abgebrochen werden. Fans schmissen aus Protest Pyrotechnik auf das Spielfeld - und die Fußballer feuerten zurück!

Die Spieler aus Troyes reagierten verständlicherweise verärgert, ließen sich dann aber auch hinreißen und fingen an, die brennenden Fackeln zurück in Richtung Publikum zu feuern!

Sportlich war die Partie fast bedeutungslos: Der FC Valenciennes war bereits seit Wochen abgestiegen, für den ES Troyes AC ging es nur noch darum, wann der zweite Abstieg in Folge auch offiziell feststeht.

So wurde Rekordtransfer Sávio (20), der 2022 zu Troyes kam, erst nach Eindhoven und 2023 schließlich zum ebenfalls der Gruppe angehörigen Girona verliehen und wird den Klub im Sommer verlassen, ohne ein einziges Spiel für die Franzosen zu absolvieren - dabei aber seinen Marktwert enorm in die Höhe geschraubt haben. Ein Gewinn also nur für die City Football Group!

Dennoch hat der Verein kein Verständnis für die Aktion seiner Fans.

"Der ESTAC Troyes verurteilt die Handlungen einer Minderheit von Fans nach dem heutigen Heimspiel gegen Valenciennes", schrieben die Franzosen noch am selben Abend auf X.