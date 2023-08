"Wegen des Geldes": Deutscher Weltmeister denkt über Saudi-Wechsel nach!

München - Seit Anfang Juli ist Shkodran Mustafi (31), deutscher Weltmeister von 2014, vereinslos und hält sich in München fit. Auf der Suche nach einem neuen Verein will er deshalb nichts ausschließen - und ist dabei schonungslos ehrlich.

Der mit Abstand größte Erfolg seiner Karriere: Shkodran Mustafi (31, 2.v.l.) wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister. © Andreas Gebert/dpa

"Ich hatte eineinhalb schwierige Jahre", offenbarte der Innenverteidiger im Interview mit transfermarkt.de. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, im vergangenen Oktober musste er operiert werden und verpasste fast die gesamte restliche Saison.

Dann lief sein Vertrag beim spanischen Zweitligisten UD Levante zum Ende der Saison aus, sodass der 31-Jährige aktuell ohne Verein dasteht.

"Ich denke, ich muss in dieser Phase extrem Geduld haben und schauen, was passiert, weil nicht alles in meiner Hand liegt", erklärte der 20-malige deutsche Nationalspieler.

"Mir war klar, dass ich nicht der gefragteste Spieler auf dem Markt sein werde. Ich tue, was ich tun kann: mit Fithalten und Bereitsein. Daran arbeite ich in München sehr seriös und akribisch."

Und genau deshalb will Mustafi auch nichts ausschließen, wenn es um einen neuen Arbeitgeber geht, auch nicht einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Doch dabei hat er einigen anderen Profis etwas voraus: Er geht gnadenlos ehrlich mit dem Thema um.