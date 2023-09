Wegen eines Kaffees: 15 Erstliga-Spieler verpassen Flug zu Auswärtsspiel!

Mehr als ein komplettes Team fehlte der UD Las Palmas auf dem Hinflug nach Madrid. © Carlos Diaz-Recio/La Liga/dpa

Für ihr Spiel am heutigen Sonntag (18.30 Uhr) erreichte das gesamte Team inklusive Betreuerstab am Samstag rechtzeitig den Flughafen. Über einen Zwischenstopp in Madrid sollte es nach Sevilla gehen. Doch als der Flieger abhob, saß nicht einmal die Hälfte der Mannschaft darin!

Wie der Verein selbst am Samstag bestätigte, verpassten gleich 15 Spieler und zwei Physiotherapeuten den Abflug.

Offenbar hatten sie sich einen Kaffee holen wollen und sich dann verlaufen, wie das spanische Portal Relevo berichtete! Als sie schließlich doch noch zum Gate fanden, war das Flugzeug bereits weg.

Der Verein bemühte sich, die Spieler noch am selben Tag nach Sevilla zu bringen - mit Erfolg. Gegen 19 Uhr flogen die Nachzügler in einem eigens gecharterten Flugzeug ihren Teamkollegen hinterher, Vizepräsident Nicolás Ortega (69) zog extra seinen für Sonntag geplanten Flug vor, um persönlich sicherzustellen, dass dieses Mal auch alles glattlief.