Weil Schiri auf dem Platz telefonierte: CL-Klub fordert Spiel-Annullierung!

Porto - Es dürfte eine der kuriosesten Partien der portugiesischen Primeira Liga gewesen sein: Erst nach 113 Minuten pfiff Schiedsrichter Miguel Nogueira (29) das Spiel zwischen Champions-League-Teilnehmer FC Porto und dem FC Arouca ab. Und dieses Spiel hatte es in sich - so sehr, dass Porto die Partie sogar annullieren lassen will!