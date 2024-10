Wie der "Fußballkönig", so der Sohn! Maximilian eifert seinem Vater nach

Stockholm (Schweden) - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so heißt es zumindest. Bei Zlatan Ibrahimovic (42) und seinem Sohn Maximilian (18) scheint das durchaus zu stimmen. Denn mit gerade einmal 18 Jahren tritt der Nachwuchskicker nun endgültig in die Fußstapfen seines weltbekannten Vaters - und wird künftig Blau-Gelb tragen.

Darf sich auf das Nationalmannschaft-Debüt seines Sohnes freuen: Schwedens "Fußballkönig" Zlatan Ibrahimovic (42). © Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Die wichtigste Qualität, an der ich festgehalten habe, ist, dass er die Situationen schafft, in denen man Tore schießen kann, und Situationen zu Ende bringt, darin ist er gut. Er ist gut darin, in den Strafraum und in die sogenannte Endzone zu gelangen."

Besser könnte es für den Ibrahimovic-Sohn derzeit wohl kaum laufen, hatte er im Sommer erst einen Profivertrag bei Italiens Top-Klub Milan unterzeichnet - ausgerechnet dort, wo sein Vater im Juni 2023 seine Karriere beendet hatte.

Dem Klub ist "König Ibra", wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, weiterhin erhalten geblieben. Aktuell fungiert der 42-Jährige als Berater der "Rossoneri" (zu Deutsch: Rot-Schwarzen).