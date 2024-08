Zum Saisonauftakt spielt sein Team Unentschieden: Erstligist feuert neuen Trainer sofort!

Braga (Portugal) - So hat er sich den Saisonauftakt mit seinem neuen Team sicher nicht vorgestellt! Daniel Sousa (39) übernahm erst am 1. Juli den portugiesischen Erstligisten Sporting Braga - und ist seinen Job nur sechs Wochen später schon wieder los.

"Sporting Braga teilt mit, dass Daniel Sousa mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft ist", hieß es in der Mitteilung , die am späten Sonntagabend veröffentlicht wurde. Man bedanke sich bei ihm und seinem Trainerstab für das Engagement und den Einsatz der letzten Monate.

Die Spieler von Sporting Braga stehen aktuell komplett ohne Trainerteam da. (Archivbild) © MIGUEL RIOPA / AFP

Dabei hatte Sousas Amtszeit in Braga gar nicht so verkehrt begonnen: Vor dem Ligastart nahmen die Portugiesen bereits an der Qualifikation für die Europa League teil, besiegten dort in der ersten Runde zweimal den israelischen Klub Maccabi Petah Tikva und spielten am vergangenen Donnerstag Unentschieden gegen den Schweizer Servette FC.

Wie A Bola berichtete, habe sich Sousa unwohl damit gefühlt, dass der Vorstand um António Salvador (53) versuche, sich in seine Arbeit einmische.

Zwar dementierte Braga offiziell, dass die Entlassung auf Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Klub zurückzuführen sei, eine andere Erklärung für die plötzliche Absetzung gab der Verein aber auch nicht ab.

Einen neuen Trainer wollen die Portugiesen zu gegebener Zeit bekannt geben - wer bis dahin unter anderem im EL-Qualifikations-Rückspiel gegen Servette auf der Bank von Braga Platz nimmt, ist völlig unklar, schließlich musste jedes einzelne der sechs Mitglieder des Trainerstabs, der mit Sousa gekommen war, ebenfalls gehen.

Lediglich zwei Torwarttrainer, die bereits seit mehreren Jahren für den Klub arbeiten, bleiben Braga aktuell noch.