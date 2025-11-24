Neonazis im Fußball verkaufen sich immer netter: "Geht nicht mehr um Glatze und Springerstiefel"

Deutschland - Für Millionen Fans und Kicker in Deutschland ist der Fußball einfach nur die schönste Nebensache der Welt. Doch Rechtsradikale missbrauchen ihn bis heute. Die neue ZDF-Doku "Inside Fankurve - radikal und extrem" hält den Scheinwerfer auf ein Problem, das sich von der Kreis- bis in die Bundesliga zieht und seine hässliche Fratze dabei zusehends verändert.

Die ZDF-Dokumentation "Inside Fankurve - radikal und extrem" wirft einen Blick auf den Rechtsextremismus im Fußball-Umfeld. © ZDF/Philip Schlaffer

"Wenn mir ein Kreisliga-Schiri erzählt, dass ein Spielführer mit einer schwarz-weiß-roten Binde auflaufen will, auf der 'Führer' steht, (...) dann ist das schon eine Herausforderung", erzählt etwa Amateur-Schiedsrichterin und SPD-Sprecherin Maja Wallstein (39) aus Mecklenburg-Vorpommern.

Laut der 39-Jährigen ist der Fußball ein "Brennglas" der Gesellschaft, durch welches sich Entwicklungen deutlicher und früher ablesen lassen - so auch in der rechtsradikalen Szene, in der derartige Entgleisungen inzwischen nur die Speerspitze bilden.

"Grundsätzlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Veränderung im Rechtsradikalismus gesehen haben, weg von einem sehr martialischen Auftreten (...) hin zu einer anschlussfähigeren, unauffälligeren Art und Weise", erläutert Professor Ulf Bohmann (45) von der TU Chemnitz.

Das weiß auch Nazi-Aussteiger Philip Schlaffer (47), der selbst jahrelang in der Fanszene des VfB Lübeck aktiv war: "Es geht nicht mehr um Glatze und Springerstiefel, es wird moderne Musik gehört, sich modern gekleidet, sich ein bisschen netter verkauft. Es ist nicht mehr die Rückschau zum dritten Reich, nicht mehr die Glorifizierung Adolf Hitlers."